Решающие матчи Уимблдона пройдут при полных трибунах

«Мы рады подтвердить, что в рамках следующего этапа проведения пилотных мероприятий Уимблдон начнется 28 июня с 50-процентной загрузкой, а в последний уик-энд разрешенная вместимость на Центральном корте достигнет максимальных 15 тысяч», — говорится в сообщении.

«Это позволит нам осуществить наше стремление провести лучший Уимблдон, который возможен в нынешних обстоятельствах, при этом здоровье и безопасность всех — гостей, участников, сотрудников, СМИ, официальных лиц, местных жителей и партнеров — остаётся нашим приоритетом», — добавляется в сообщении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5af2ebb02b745d788ae4" data-vnd="5af2ebb02b745d788ae4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5af2ebb02b745d788ae4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий в году турнир Большого шлема — Уимблдон — пройдет с 28 июня по 11 июля. В прошлом году он не состоялся впервые с 1945 года.