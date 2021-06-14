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14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Решающие матчи Уимблдона пройдут при полных трибунах

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Матчи Уимблдонского теннисного турнира в заключительный уик-энд будут проходить при полных трибунах, сообщается на сайте соревнований.

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«Мы рады подтвердить, что в рамках следующего этапа проведения пилотных мероприятий Уимблдон начнется 28 июня с 50-процентной загрузкой, а в последний уик-энд разрешенная вместимость на Центральном корте достигнет максимальных 15 тысяч», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это позволит нам осуществить наше стремление провести лучший Уимблдон, который возможен в нынешних обстоятельствах, при этом здоровье и безопасность всех — гостей, участников, сотрудников, СМИ, официальных лиц, местных жителей и партнеров — остаётся нашим приоритетом», — добавляется в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третий в году турнир Большого шлема — Уимблдон — пройдет с 28 июня по 11 июля. В прошлом году он не состоялся впервые с 1945 года.

Премьер Британии Борис Джонсон объявил 14 июня о том, что переносит на четыре недели — до 19 июля — срок снятия карантинных ограничений в Англии. Ранее власти планировали снять ограничения с 21 июня, однако резкий рост заражений и распространение более заразного «индийского» штамма коронавируса заставили правительство изменить планы.

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