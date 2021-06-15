Стало известно, кто из теннисистов представит Казахстан на Олимпиаде в Токио

От Казахстана выступят Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, для которой предстоящая Олимпиада станет уже третьей в карьере.

«Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации», — говорится в сообщении.