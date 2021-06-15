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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно, кто из теннисистов представит Казахстан на Олимпиаде в Токио

Стало известно, кто из теннисистов представит Казахстан на Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Источник: РИА "Новости"

От Казахстана выступят Александр Бублик, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова, для которой предстоящая Олимпиада станет уже третьей в карьере.

«Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации», — говорится в сообщении.

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