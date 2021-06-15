Датский теннисист заплатит штраф за гомофобное высказывание

Ему назначили штраф в 1500 евро, сообщает TV2.

Оскорбления в адрес аргентинского соперника были выкрикнуты на датском языке, однако камера заднего ряда зафиксировала эти слова, и позже они были переведены. Это побудило ATP провести расследование неделю назад.

Пресс-секретарь организации сообщил, что они учли тот факт, что Руне впоследствии извинился и что у него нет истории штрафов на подобных турнирах.

Датчанин одержал победу над аргентинцем. В финале челленджера он также оказался сильнее итальянца Марко Трунгеллити.

Ранее хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировал на обвинения в гомофобии после его поста о премии телеканала «Муз ТВ».