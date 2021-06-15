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13:44 (мск), источник: Газета.Ру

Датский теннисист заплатит штраф за гомофобное высказывание

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) завершила расследование о гомофобном высказывании 18-летнего датчанина Хольгера Витуса Несков Руне во время матча ½ финала челленджера в Бьелле против аргентинца Томаса Этчеверри.

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Источник: AFP 2021

Ему назначили штраф в 1500 евро, сообщает TV2.

Оскорбления в адрес аргентинского соперника были выкрикнуты на датском языке, однако камера заднего ряда зафиксировала эти слова, и позже они были переведены. Это побудило ATP провести расследование неделю назад.

Пресс-секретарь организации сообщил, что они учли тот факт, что Руне впоследствии извинился и что у него нет истории штрафов на подобных турнирах.

Датчанин одержал победу над аргентинцем. В финале челленджера он также оказался сильнее итальянца Марко Трунгеллити.

Ранее хореограф Алексей Железняков, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, отреагировал на обвинения в гомофобии после его поста о премии телеканала «Муз ТВ».

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