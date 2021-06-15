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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

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Источник: Reuters

Матч длился 1 час 34 минуты.

За всю игру Даниилу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки. Штруфф реализовал три брейк-пойнта из четырёх, сделал девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге Штруфф сразится с американцем Маркосом Гироном, который в первом круге оказался сильнее Вашека Поспишила из Канады. Сегодня также состоится российское противостояние между Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым в 15:30 мск.

Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.

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