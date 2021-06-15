Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии
Матч длился 1 час 34 минуты.
За всю игру Даниилу удалось реализовать два
В следующем круге Штруфф сразится с американцем Маркосом Гироном, который в первом круге оказался сильнее Вашека Поспишила из Канады. Сегодня также состоится российское противостояние между Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым в 15:30 мск.
Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.