Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле

За всю игру Даниилу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки. Штруфф реализовал три брейк-пойнта из четырёх, сделал девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.