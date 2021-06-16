Энди Маррей получил уайлд-кард в основную сетку Уимблдона

Всего Уимблдон в одиночном мужском разряде предоставит восемь дополнительных пропусков. Помимо Маррея, уайлд-кард получили Карлос Алькарас Гарфия (Испания), Лиам Броэди, Джей Кларк, Джек Дрэйпер (все — Великобритания). Ещё о трёх спортсменах будет объявлено позже.

Квалификационный раунд Уимблдона стартует 21 июня. В основной сетке турнира будет всего 128 участников. Первый круг начнётся 28 июня. Финальный матч запланирован на 11 июля. Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович, который три дня назад также стал победителем Открытого чемпионата Франции.