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15:51 (мск), источник: Sports.Ru

Почему на Олимпиаду в Токио едет Шведова, а не Дияс? Мы спросили у тренера сборной Казахстана

Есть веская причина.

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Источник: AFP 2021

15 июня федерация тенниса Казахстана назвала состав на Олимпийские игры в Токио: в состав вошли Елена Рыбакина (21-я ракетка мира), Александр Бублик (39), Юлия Путинцева (42) и Ярослава Шведова (435).

Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации.

Именно поэтому мимо Олимпиады пролетели Зарина Дияс (102-я ракетка мира), Михаил Кукушкин (105) и Дмитрий Попко (186).

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Но многие удивились, как после паузы из-за беременности с 435-го места в рейтинге WTA на Олимпиаду отобралась Шведова. Sports.ru задал этот вопрос тренеру сборной Казахстана Юрию Щукину. И вот ответ специалиста:

«У Шведовой замороженный рейтинг, который у нее был два года назад. Обычно игроки могут воспользоваться этой возможностью, если они травмируются — и у них высокий рейтинг. Или как в случае Ярославы — по беременности. Когда она начала заново играть, у нее остался прежний рейтинг, который был на момент заморозки, то есть 37-я строчка и в паре 14-я. Поэтому она выше, чем Зарина. У Ярославы осталось несколько турниров, на которых она может воспользоваться [замороженным рейтингом] в этом году. И она выбрала одним из этих турниров Олимпиаду».

Олимпийские игры в Токио стартуют 24 июля.

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