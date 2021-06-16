Почему на Олимпиаду в Токио едет Шведова, а не Дияс? Мы спросили у тренера сборной Казахстана

Согласно критериям отбора в одиночном разряде на Игры могут поехать по четыре лучших теннисиста и теннисистки от каждой страны, если они входят в топ-56 рейтингов ATP и WTA на 14 июня 2021 года и представляли страну в Кубке Дэвиса или в Кубке Федерации.

«У Шведовой замороженный рейтинг, который у нее был два года назад. Обычно игроки могут воспользоваться этой возможностью, если они травмируются — и у них высокий рейтинг. Или как в случае Ярославы — по беременности. Когда она начала заново играть, у нее остался прежний рейтинг, который был на момент заморозки, то есть 37-я строчка и в паре 14-я. Поэтому она выше, чем Зарина. У Ярославы осталось несколько турниров, на которых она может воспользоваться [замороженным рейтингом] в этом году. И она выбрала одним из этих турниров Олимпиаду».