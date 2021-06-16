Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Галле
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл во втором круге турнира в Галле австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4.
Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл во втором круге турнира в Галле австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4.
Игра длилась 1 час 28 минут.
На счету Андрея Рублёва три реализованных
В четвертьфинальном матче российскому теннисисту предстоит встреча с немцем Филиппом Кольшрайбером. Напомним, что ранее своё выступление на турнире завершили Карен Хачанов и Даниил Медведев (оба — Россия).
Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальный поединок запланирован на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер (Швейцария).