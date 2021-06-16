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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл во втором круге турнира в Галле австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4.

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Источник: РИА "Новости"

Игра длилась 1 час 28 минут.

На счету Андрея Рублёва три реализованных брейк-пойнта из шести, четыре эйса и ни одной двойной ошибки. Томпсон реализовал один брейк-пойнт из двух, шесть раз подал навылет и совершил две двойные ошибки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В четвертьфинальном матче российскому теннисисту предстоит встреча с немцем Филиппом Кольшрайбером. Напомним, что ранее своё выступление на турнире завершили Карен Хачанов и Даниил Медведев (оба — Россия).

Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальный поединок запланирован на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер (Швейцария).

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