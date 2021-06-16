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17:27 (мск), источник: Sport24

Карацев проиграл Норри во 2-м круге турнира в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от британца Кэмерона Норри во 2-м круге травяного турнира в Лондоне серии АТР 500 с призовым фондом около 1,3 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"
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Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился в пользу Норри со счетом 7:5, 6:2.

Теннисист из Великобритании трижды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. Карацев сделал один эйс, шесть раз ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт из шести.

В четвертьфинале Норри встретится с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и британцем Джеком Дрейпером.

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