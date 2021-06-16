Карацев проиграл Норри во 2-м круге турнира в Лондоне
Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от британца Кэмерона Норри во 2-м круге травяного турнира в Лондоне серии АТР 500 с призовым фондом около 1,3 миллиона евро.
Российский теннисист Аслан Карацев потерпел поражение от британца Кэмерона Норри во 2-м круге травяного турнира в Лондоне серии АТР 500 с призовым фондом около 1,3 миллиона евро.
Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился в пользу Норри со счетом 7:5, 6:2.
Теннисист из Великобритании трижды подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре
В четвертьфинале Норри встретится с победителем матча между Александром Бубликом из Казахстана и британцем Джеком Дрейпером.