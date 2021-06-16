Федерер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле, уступив Оже-Альяссиму
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).
Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).
В матче второго круга пятый сеяный Федерер потерпел поражение от представителя Канады Феликса
За выход в полуфинал
Напомним, для Федерера этот матч стал только вторым на травяном покрытии за два года. Ранее в первом круге турнира в Галле Роджер обыграл белоруса Илью Ивашко — 7:6, 7:5.