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19:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле, уступив Оже-Альяссиму

Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия).

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Источник: Reuters

В матче второго круга пятый сеяный Федерер потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Федерер подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и американцем Маркосом Гироном.

Напомним, для Федерера этот матч стал только вторым на травяном покрытии за два года. Ранее в первом круге турнира в Галле Роджер обыграл белоруса Илью Ивашко — 7:6, 7:5.

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