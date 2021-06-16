Федерер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле, уступив Оже-Альяссиму

В матче второго круга пятый сеяный Федерер потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Федерер подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и американцем Маркосом Гироном.