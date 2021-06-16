Карацев пробился в четвертьфинал парного турнира в Лондоне

Встреча завершилась победой российско-австралийского дуэта в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

В следующем круге Карацев и Перселл сыграют с победителями матча Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания).

Стоит отметить, что российский теннисист уже завершил свое выступление на турнире в одиночном разряде, проиграв Норри в двух сетах — 5:7, 2:6.