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21:56 (мск), источник: Sport24

Карацев пробился в четвертьфинал парного турнира в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев в паре с австралийцем Максом Перселлом победил Джейми Маррея (Великобритания) и Бруно Суареса (Бразилия) во втором круге парного турнира в Лондоне.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой российско-австралийского дуэта в двух сетах со счетом 6:4, 6:4.

В следующем круге Карацев и Перселл сыграют с победителями матча Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания).

Стоит отметить, что российский теннисист уже завершил свое выступление на турнире в одиночном разряде, проиграв Норри в двух сетах — 5:7, 2:6.

ATP. Лондон. 1/8 финала. Мужчины. Парный разряд

Аслан Карацев (Россия) / Макс Перселл — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) — 6:4, 6:4.

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