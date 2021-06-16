Карацев пробился в четвертьфинал парного турнира в Лондоне
Российский теннисист Аслан Карацев в паре с австралийцем Максом Перселлом победил Джейми Маррея (Великобритания) и Бруно Суареса (Бразилия) во втором круге парного турнира в Лондоне.
Российский теннисист Аслан Карацев в паре с австралийцем Максом Перселлом победил Джейми Маррея (Великобритания) и Бруно Суареса (Бразилия) во втором круге парного турнира в Лондоне.
Встреча завершилась победой
В следующем круге Карацев и Перселл сыграют с победителями матча Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) — Алекс Де Минаур (Австралия) / Кэмерон Норри (Великобритания).
Стоит отметить, что российский теннисист уже завершил свое выступление на турнире в одиночном разряде, проиграв Норри в двух сетах — 5:7, 2:6.
ATP. Лондон. 1/8 финала. Мужчины. Парный разряд
Аслан Карацев (Россия) / Макс Перселл — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) — 6:4, 6:4.