US Open пройдет без ограничений по количеству зрителей на трибунах

В 2020 году последний «Большой шлем» сезона прошел вообще без зрителей, в 2019-м турнир посетило более 700 тысяч человек.

На этой неделе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что многие из оставшихся в штате правил социального дистанцирования смягчат, поскольку 70% взрослого населения штата получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.