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17 июня, источник: Sports.Ru

US Open пройдет без ограничений по количеству зрителей на трибунах

US Open планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает Associated Press. USTA анонсировала, что все билеты поступят в продажу в июле.

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Источник: AP 2021

В 2020 году последний «Большой шлем» сезона прошел вообще без зрителей, в 2019-м турнир посетило более 700 тысяч человек.

На этой неделе губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что многие из оставшихся в штате правил социального дистанцирования смягчат, поскольку 70% взрослого населения штата получили по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса.

US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября. В конце июня стартует «Уимблдон», его центральный корт в начале турнира будет заполняться на 50%, а к финалам этот показатель вырастет до 100%.

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