US Open пройдет без ограничений по количеству зрителей на трибунах
US Open планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает Associated Press. USTA анонсировала, что все билеты поступят в продажу в июле.
US Open планируется провести без ограничений по количеству зрителей на трибунах, сообщает Associated Press. USTA анонсировала, что все билеты поступят в продажу в июле.
В 2020 году последний «Большой шлем» сезона прошел вообще без зрителей, в 2019-м турнир посетило более 700 тысяч человек.
На этой неделе губернатор штата
US Open пройдет с 30 августа по 12 сентября. В конце июня стартует «Уимблдон», его центральный корт в начале турнира будет заполняться на 50%, а к финалам этот показатель вырастет до 100%.