Наоми Осака пропустит Уимблдон, но сыграет на Олимпийских играх в Токио

Однако обнадёжила японских болельщиков тем, что выступит на домашней Олимпиаде.

«Наоми не будет играть на “Уимблдоне” в этом году. Она проведёт время с друзьями и семьёй. Она будет готова к Олимпиаде и очень хочет сыграть перед домашними трибунами», — приводит фрагмент заявления команды Осаки журналист The Times Стюарт Фрейзер в своём «твиттере».

Ранее Осака снялась с «Ролан Гаррос». До старта турнира она заявила, что не будет давать интервью по ходу соревнований, чтобы обратить внимание на проблему «игнорирования ментального здоровья спортсменов». Организаторы подвергли её решение критике, указав на то, что общение со СМИ является прямой обязанностью Наоми. Японка сдержала обещание и после победы в первом круге не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что была оштрафована на $ 15 тыс. 31 мая Осака объявила о снятии с турнира.