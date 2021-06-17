Пятая ракетка мира Доминик Тим отказался от участия в Олимпиаде

ТАСС, 17 июня. Австрийский теннисист Доминик Тим принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«После разговоров со своей командой и анализа ситуации я принял тяжелое решение сняться с Олимпиады», — заявил Тим.

Ранее в четверг об отказе принять участие в Олимпийских играх заявил испанец Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).