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17 июня, источник: ТАСС

Пятая ракетка мира Доминик Тим отказался от участия в Олимпиаде

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Источник: Reuters

ТАСС, 17 июня. Австрийский теннисист Доминик Тим принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«После разговоров со своей командой и анализа ситуации я принял тяжелое решение сняться с Олимпиады», — заявил Тим.

Ранее в четверг об отказе принять участие в Олимпийских играх заявил испанец Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Тим является пятой ракеткой мира. На его счету 17 титулов под эгидой АТР и победа на Открытом чемпионате США 2020 года.

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