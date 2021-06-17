Пятая ракетка мира Доминик Тим отказался от участия в Олимпиаде
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
ТАСС, 17 июня. Австрийский теннисист Доминик Тим принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«После разговоров со своей командой и анализа ситуации я принял тяжелое решение сняться с Олимпиады», — заявил Тим.
Ранее в четверг об отказе принять участие в Олимпийских играх заявил испанец Рафаэль Надаль, занимающий третье место в рейтинге Ассоциации
Тим является пятой ракеткой мира. На его счету 17 титулов под эгидой АТР и победа на Открытом чемпионате США 2020 года.