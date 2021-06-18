Самсонова победила американку Кис и вышла в полуфинал турнира в Берлине
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Кис (7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0)) в матче четвертьфинала турнира WTA в Берлине (Германия.
Российская теннисистка Людмила Самсонова победила американку Мэдисон Кис (7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0)) в матче четвертьфинала турнира WTA в Берлине (Германия.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 27 минут.
В полуфинале 22-летняя Самсонова сыграет с победителем пары Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Белоруссия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия, Q) — Мэдисон Кис (США) — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:0).