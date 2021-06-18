Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Англия
Шотландия
00
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Хорватия
Чехия
11
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Швеция
Словакия
10
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Венгрия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Португалия
Германия
Все события
Фоторепортажи
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18 июня, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира в Берлине

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) пробилась в полуфинал одиночного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в четвертьфинале Виктория Азаренко переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу (26) — 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В матче за выход в финал соперницей белоруски будет россиянка Людмила Самсонова (106). В поединке 1/16 финала соревнований в столице Германии Виктория Азаренко обыграла представительницу Германии Андреа Петкович (129) — 6:4, 7:6 (7:2), а во втором раунде взяла верх над еще одной немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (27) — 6:3, 7:5.

Четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) — 4:6, 6:1, 5:7.

Завтра в полуфинале парного разряда Виктория Азаренко и Арина Соболенко встретятся с канадско-мексиканским тандемом Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос.

Турнир в Берлине завершится 20 июня.

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Молодая жена Никиты Преснякова превратила клетчатую рубашку в соблазнительн
Англия потеряла очки в матче с Шотландией на чемпионате Европы
Финалисты ЧМ-2018 хорваты набрали первые очки в группе Евро
УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии
Жажда реванша: португальцы сыграют с немцами в Мюнхене
РПЛ – дно? Пока из чемпионата России на Евро не блещет никто
Ангела Меркель назвала неуместными полные стадионы на матчах ЧЕ
Российские баскетболистки вышли в плей-офф чемпионата Европы
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь