Виктория Азаренко пробилась в полуфинал турнира в Берлине

Сегодня в четвертьфинале Виктория Азаренко переиграла в трехсетовом поединке американку Джессику Пегулу (26) — 6:2, 5:7, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В матче за выход в финал соперницей белоруски будет россиянка Людмила Самсонова (106). В поединке 1/16 финала соревнований в столице Германии Виктория Азаренко обыграла представительницу Германии Андреа Петкович (129) — 6:4, 7:6 (7:2), а во втором раунде взяла верх над еще одной немецкой теннисисткой Ангеликой Кербер (27) — 6:3, 7:5.