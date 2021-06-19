Андрей Рублёв — о снятии Рафаэля Надаля с Уимблдона: это даст мне преимущество

«Я адаптировался к траве, но есть много вещей, которые требуют улучшения. Например, защита на этом покрытии совсем другая, ты не можешь защищаться высокими мячами, как на грунте, поэтому у меня ещё много работы. Моя игра — это агрессивная игра. Это очень помогает тебе на траве, так что я чувствую себя уверенно.

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Я бы хотел добиться больших результатов в Париже, но в первом круге я играл с трудным соперником в лице Яна-Леннарда Штруффа. Теперь я стараюсь сосредоточиться на траве, в Галле я в полуфинале и стараюсь сделать всё возможное, чтобы победить в этом турнире.