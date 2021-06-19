«Всё, хана теннису». Фанаты раскритиковали новое фото Соболенко, она отреагировала

«Хорошо, когда есть кто-то способный понять моё сумасшествие. Зато со мной не соскучишься, да?» — написала Соболенко в своём «инстаграме».

Некоторые подписчики Соболенко отрицательно отреагировали на совместное фото возлюбленных. «Всё, хана теннису», — написала одна из фанаток. На что Соболенко отреагировала с помощью эмодзи «смех» и «потеря дара речи». «Это временно», «У болельщиков на тебя большие планы!» — написали другие пользователи.

Слухи о романе Соболенко и Кольцова появились в апреле 2020 года после того, как жена хоккеиста Юлия Кольцова отметила аккаунт Арины в «Инстаграме» под постом, где сообщила о разводе и обратилась к девушкам, которые уводят мужей из семей с детьми. В начале 2021 года пара подтвердила свои отношения в «Инстаграме».