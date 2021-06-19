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15:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Николоза Басилашвили

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). Для Рублёва — это 12-й финал на уровне ATP в одиночном разряде, ранее он завоевал 8 титулов из 11.

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Источник: РИА "Новости"

В полуфинальном матче Рублёв (4) сражался с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Для победы россиянину понадобилось 3 сета и 1 час 48 минут. Встреча завершилась со счётом — 6:1, 3:6, 6:3.

Рублёв 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Басилашвили — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В борьбе за титул в Галле Рублёв сойдётся с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Уго Умбер (Франция).

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Призовой фонд травяного турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, который в текущем розыгрыше не сумел преодолеть стадию второго круга.

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