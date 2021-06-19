Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Венгрия
Франция
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Португалия
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Испания
Польша
Хоккей. НХЛ
20.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Футбол. Чемпионат Европы
18.06
Англия
Шотландия
00
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Все события
Фоторепортажи
17Сборная России победила Финляндию
18Франция обыграла Германию в матче Евро
16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале турнира в Бирмингеме обыграла Терезу Мартинцеву из Чехии со счётом 6:4, 2:6, 6:0.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Продолжительность игры составила 1 час 45 минут.

На счету Касаткиной один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти. Мартинцева за всю встречу дважды подала навылет, дважды допустила двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

За выход в финал россиянка поспорит с Коко Вандевей из США, которая сегодня оказалась сильнее ещё одной представительницы Чехии Мари Боузковой.

Соревнования в Бирмингеме стартовали 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня. Действующим победителем является австралийка Эшли Барти, которая выиграла титул в 2019-м году. Напомним, что в 2020 году все турниры на траве были отменены из-за коронавируса.

Читайте также
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Лондонские нули. Обзор дня на Евро-2020
Хорваты рискуют не выйти из группы на Евро. Их СМИ негодуют
«Полный кретин». Судью затравили за неназначенный пенальти на ЧЕ
Лицемерие. В России закрываются спортивные площадки, но не Евро
Дзюба перестал забивать за сборную России. Пора ли ему на лавку
Франция играет с Венгрией на Евро-2020 (трансляция)
Капитану сборной Венгрии стало плохо во время матча с Францией
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь