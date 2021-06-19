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19:03 (мск), источник: ТАСС

Самсонова вышла в финал теннисного турнира в Берлине

ТАСС, 19 июня. Россиянка Людмила Самсонова обыграла представительницу Белоруссии Викторию Азаренко и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

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Источник: Reuters

Полуфинальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 22-летней россиянки. В финале Самсонова в воскресенье сыграет с 12-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич, которая посеяна на турнире под пятым номером. Азаренко была посеяна седьмой.

Самсонова занимает 106-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго круга. Российская теннисистка впервые вышла в финал турнира WTA.

Азаренко 31 год, она занимает 16-е место в рейтинге WTA. Белорусская спортсменка является двукратной победительницей Australian Open (2012, 2013), она также доходила до финала US Open (2012, 2013, 2020), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Roland Garros (2013). На Олимпиаде 2012 года Азаренко завоевала золотую медаль в миксте и бронзовую награду в одиночном разряде.

Турнир в Берлине не проводился с 2008 года, последней победительницей стала россиянка Динара Сафина, обыгравшая в финале соотечественницу Елену Дементьеву. Соревнования планировали возобновить в 2020 году, но этого не удалось сделать из-за пандемии. Текущий турнир проводится на траве и относится к категории WTA 500, соревнования завершатся 20 июня. Призовой фонд составляет $566 тыс.

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