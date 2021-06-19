Умбер победил Оже-Альяссима и сыграет с Рублевым в финале турнира в Халле
Французский теннисист Уго Умбер одержал победу над канадцем Феликсом
Французский теннисист Уго Умбер одержал победу над канадцем Феликсом
Матч продолжался 2 часа 37 минут и завершился в пользу спортсмена из Франции со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Умбер 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3
В финале турнира Умбер встретится с россиянином Андреем Рублевым.
АТР. Noventi Open 2021. Одиночный разряд. ½ финала
Феликс