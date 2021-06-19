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19:20 (мск), источник: Sport24

Умбер победил Оже-Альяссима и сыграет с Рублевым в финале турнира в Халле

Французский теннисист Уго Умбер одержал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале травяного турнира в немецком Халле.

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Матч продолжался 2 часа 37 минут и завершился в пользу спортсмена из Франции со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Умбер 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Умбер встретится с россиянином Андреем Рублевым.

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Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Уго Умбер (Франция) — 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

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