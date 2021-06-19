Умбер победил Оже-Альяссима и сыграет с Рублевым в финале турнира в Халле

Матч продолжался 2 часа 37 минут и завершился в пользу спортсмена из Франции со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Умбер 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Оже-Альяссим сделал 14 эйсов, 4 раза ошибся при подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 11.