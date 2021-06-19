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20:16 (мск), источник: Sport24

Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал турнира в Бирмингеме.

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Источник: РИА "Новости"

В матче ½ финала Касаткина, 35-я ракетка мира, встречалась с американкой Коко Вандевеге, занимающей 203-ю строчку в рейтинге WTA.

Встреча между соперницами продолжалась 1 час 16 минут и завершилась победой россиянки в двух сетах — 6:2, 6:4.

В финале турнира в Бирмингеме Касаткина сыграет с Унс Джабир из Туниса.

WTA. Бирмингем (Великобритания)

Полуфинал

Коко Вандевеге (США) — Дарья Касаткина (Россия, 4) — 2:6, 4:6.

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