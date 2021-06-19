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22:42 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко вышли в финал парного разряда турнира в Берлине

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко пробились в финал парного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине с призовым фондом $565,5 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2021

В сегодняшнем полуфинале белорусский дуэт за полтора часа одолел в трехсетовом матче канадско-мексиканский тандем Шэрон Фичмен / Джулиана Олмос — 7:5, 3:6, 10:6.

На старте Азаренко и Соболенко выиграли у чешской пары Каролина Мухова / Каролина Плишкова — 6:1, 6:3, а потом победили хорватско-американский тандем Петра Мартич / Шелби Роджерс — 6:3, 6:4. Завтра в решающем матче белоруски будут соперничать с американо-нидерландским дуэтом Николь Меличар / Деми Схюрс.

В полуфинале одиночного разряда Виктория Азаренко (16-й номер мирового рейтинга) проиграла российской теннисистке Людмиле Самсоновой (106) — 4:6, 2:6. До этого на состязаниях в столице Германии экс-первая ракетка мира обыграла двух представительниц Германии — Андреа Петкович (129) — 6:4, 7:6 (7:2) и Ангелику Кербер (27) — 6:3, 7:5, а в четвертьфинале победила американку Джессику Пегулу (26) — 6:2, 5:7, 6:4.

Четвертая ракетка планеты Арина Соболенко в 1/8 финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Мэдисон Киз (28) — 4:6, 6:1, 5:7.

Завтра в решающем поединке одиночных соревнований Людмила Самсонова встретится со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, занимающей 12-е место в мировом рейтинге.

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