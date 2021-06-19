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19 июня, источник: Спорт-Экспресс

Федерация тенниса Испании сделала день рождения Рафаэля Надаля национальным днем тенниса

Совет директоров Федерации тенниса Испании учредил 3 июня национальным днем тенниса, сообщает Marca.

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Источник: РИА "Новости"

Дата выбрана в честь дня рождения самого известного теннисиста Испании — Рафаэля Надаля. В настоящее время проект находится в стадии разработки, но в этот день предполагает проведение соревнований, мастер-классов, выставок и прочих мероприятий, в которых смогут принять участие теннисные клубы и просто любители этого вида спорта.

Впервые планируется отмечать национальный день тенниса в Испании 3 июня 2022 года.

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