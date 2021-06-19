Федерация тенниса Испании сделала день рождения Рафаэля Надаля национальным днем тенниса
Совет директоров Федерации тенниса Испании учредил 3 июня национальным днем тенниса, сообщает Marca.
Совет директоров Федерации тенниса Испании учредил 3 июня национальным днем тенниса, сообщает Marca.
Дата выбрана в честь дня рождения самого известного теннисиста Испании — Рафаэля Надаля. В настоящее время проект находится в стадии разработки, но в этот день предполагает проведение соревнований,
Впервые планируется отмечать национальный день тенниса в Испании 3 июня 2022 года.