Андрей Рублёв уступил Уго Умберу в финале турнира в Галле

Рублёв семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из два заработанных. На счету 22-летнего Умбера — девять эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного.