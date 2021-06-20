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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина в решающем матче турнира в Бирмингеме проиграла Онс Жабер из Туниса со счётом 5:7, 4:6.

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Источник: РИА "Новости"

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.

За всю игру Касаткина выполнила один эйс и совершила одну двойную ошибку, реализовав три брейк-пойнта из семи. На счету Жабер также одна подача навылет и одна двойная ошибка при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.

Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Жабер впервые выиграла титул WTA.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.

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