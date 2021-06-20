Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истборне

Сегодня во втором квалификационном раунде белорус одолел в трехсетовом поединке австралийского теннисиста Макса Перселла (280) — 6:7 (6:8), 6:2, 6:1. В стартовом матче квалификации Илья Ивашко переиграл в двух партиях еще одного австралийца Джона Смита (350) — 6:4, 7:6 (7:3). Еще один белорус Егор Герасимов (76) освобожден от квалификации и завтра в матче 1/16 финала его соперником будет французский теннисист Жо-Вилфрид Тсонга (80).