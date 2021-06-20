Российская теннисистка Людмила Самсонова впервые выиграла турнир WTA
ТАСС, 20 июня. Россиянка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
ТАСС, 20 июня. Россиянка Людмила Самсонова обыграла швейцарку Белинду Бенчич в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу 22-летней россиянки.
Бенчич располагается на 12-й строчке рейтинга WTA. Она была посеяна на турнире в Берлине под пятым номером. Швейцарская теннисистка выиграла четыре турнира под эгидой организации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США в 2019 году.
Турнир в Берлине не проводился с 2008 года, когда его победительницей стала россиянка Динара Сафина, обыгравшая в финале соотечественницу Елену Дементьеву. Соревнования планировали возобновить в 2020 году, но этого не удалось сделать