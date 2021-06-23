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23 июня, источник: БЕЛТА

Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На травяных кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба стартовал квалификационный этап Уимблдонскогого турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом раунде квалификации женского одиночного разряда белорусская теннисистка Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) выиграла у бельгийки Мари Бенуа (234) — 7:5, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет словачка Ребекка Шрамкова (228). Чтобы пробиться в основную сетку третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема», нужно одержать три победы в квалификации.

Без участия в ней на кортах Уимблдона сыграют три представительницы Беларуси: Арина Соболенко (4), Виктория Азаренко (14) и Александра Саснович (100).

В мужском одиночном разряде выступят Егор Герасимов (72) и Илья Ивашко (87).

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 28 июня по 10 июля.

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