Ольга Говорцова прошла во 2-й круг квалификации Уимблдона

В первом раунде квалификации женского одиночного разряда белорусская теннисистка Ольга Говорцова (136-й номер мирового рейтинга) выиграла у бельгийки Мари Бенуа (234) — 7:5, 6:4. Следующей соперницей белоруски будет словачка Ребекка Шрамкова (228). Чтобы пробиться в основную сетку третьего в сезоне турнира серии «Большого шлема», нужно одержать три победы в квалификации.