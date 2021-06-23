Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Истборне

В сегодняшнем поединке второго раунда белорус, занимающий 87-е место в мировом рейтинге, обыграл представителя Австралии Алексея Попырина, у которого 67-я позиция — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Игра длилась 2 часа 23 минуты. В 1/16 финала Илья Ивашко победил британца Элистера Грея (1133) — 6:2, 7:6 (7:5). Следующим соперником белоруса будет победитель встречи между венгром Мартоном Фучовичем (49-й номер рейтинга АТР) и южнокорейским теннисистом Квон Сун-Ву (77). В основную сетку этого турнира Илья Ивашко пробился через квалификацию, победив австралийцев Джона Смита (350) и Макса Перселла (283).