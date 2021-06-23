Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Германии

В сегодняшнем матче второго раунда белорусская теннисистка в тяжелейшей борьбе одолела француженку Ализе Корне (56) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В игре за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет испанка Сара Соррибес-Тормо (54). Вчера в поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла еще одну белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) — 7:5, 6:0.

В 1/8 финала турнира в британском Истборне четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с американкой Элисон Риск (31). Накануне белоруска победила еще одну американскую теннисистку Бернарду Перу (71) — 6:3, 6:4.