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20:14 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Германии

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $235 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: tennis.by

В сегодняшнем матче второго раунда белорусская теннисистка в тяжелейшей борьбе одолела француженку Ализе Корне (56) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В игре за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет испанка Сара Соррибес-Тормо (54). Вчера в поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла еще одну белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) — 7:5, 6:0.

В 1/8 финала турнира в британском Истборне четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с американкой Элисон Риск (31). Накануне белоруска победила еще одну американскую теннисистку Бернарду Перу (71) — 6:3, 6:4.

Соревнования в Бад-Хомбурге и Истборне завершатся 26 июня, а затем ведущие теннисистки планеты отправятся на Уимблдонский турнир, который пройдет с 28 июня по 10 июля.

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