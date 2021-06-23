Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал турнира в Германии
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-250 в немецком
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (14-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира категории WTA-250 в немецком
В сегодняшнем матче второго раунда белорусская теннисистка в тяжелейшей борьбе одолела француженку Ализе Корне (56) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. В игре за выход в полуфинал соперницей Виктории Азаренко будет испанка Сара
В 1/8 финала турнира в британском Истборне четвертая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко в 1/8 финала сыграет с американкой Элисон Риск (31). Накануне белоруска победила еще одну американскую теннисистку Бернарду Перу (71) — 6:3, 6:4.
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