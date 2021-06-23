Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Сегодня в матче 1/8 финала четвертая ракетка мира уверенно переиграла в двух сетах американку Элисон Риск (31-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:4.

Завтра в поединке за выход в полуфинал Арина Соболенко будет соперничать с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (75).