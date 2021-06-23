Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в матче 1/8 финала четвертая ракетка мира уверенно переиграла в двух сетах американку Элисон Риск (31-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:4.
Завтра в поединке за выход в полуфинал Арина Соболенко будет соперничать с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (75).
На турнире в немецком