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23 июня, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче 1/8 финала четвертая ракетка мира уверенно переиграла в двух сетах американку Элисон Риск (31-й номер рейтинга WTA) — 6:1, 6:4.

Завтра в поединке за выход в полуфинал Арина Соболенко будет соперничать с итальянской теннисисткой Камилой Джорджи (75).

На турнире в немецком Бад-Хомбурге белоруска Виктория Азаренко (14) также пробилась в четвертьфинальную стадию, победив француженку Ализе Корне (56) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Следующей соперницей белорусской теннисистки будет испанка Сара Соррибес-Тормо (54).

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