Виктория Азаренко снялась с турнира в Бад-Хомбурге
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в
Сегодня, 24 июня, она должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Испании Сарой
Вчера Азаренко во втором круге одолела француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Продолжительность этого поединка составила 3 часа 2 минуты. За выход в финал
Виктория Азаренко — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Турнир в