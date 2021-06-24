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15:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко снялась с турнира в Бад-Хомбурге

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Бад-Хомбурге (Германия) под вторым номером, снялась с соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 24 июня, она должна была сыграть в четвертьфинале с представительницей Испании Сарой Соррибес-Тормо (7).

Вчера Азаренко во втором круге одолела француженку Ализе Корне со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Продолжительность этого поединка составила 3 часа 2 минуты. За выход в финал Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Лаура Зигемунд (Германия, 8) — Катержина Синякова (Чехия).

Виктория Азаренко — победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Турнир в Бад-Хомбурге с призовым фондом € 189 708 завершится 26 июня. В прошлом году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.

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