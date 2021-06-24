Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Истборне

В сегодняшнем четвертьфинале четвертая ракетка планеты уступила в трехсетовом поединке итальянской теннисистке Камиле Джорджи (75-й номер мирового рейтинга) — 5:7, 6:0, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 20 минут. В матче за выход в финал итальянка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (27).

В первом раунде Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах американку Бернарду Перу (71) — 6:3, 6:4, а в 1/8 финала была сильнее еще одной американской теннисистки Элисон Риск (31) — 6:1, 6:4.