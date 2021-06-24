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18:02 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко проиграла в четвертьфинале турнира в Истборне

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинальную стадию турнира в британском Истборне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем четвертьфинале четвертая ракетка планеты уступила в трехсетовом поединке итальянской теннисистке Камиле Джорджи (75-й номер мирового рейтинга) — 5:7, 6:0, 4:6. Поединок продолжался 2 часа 20 минут. В матче за выход в финал итальянка сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (27).

В первом раунде Арина Соболенко уверенно переиграла в двух сетах американку Бернарду Перу (71) — 6:3, 6:4, а в 1/8 финала была сильнее еще одной американской теннисистки Элисон Риск (31) — 6:1, 6:4.

На турнире в немецком Бад-Хомбурге белоруска Виктория Азаренко (14) сегодня должна была сыграть в четвертьфинале с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (54), но снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем. В поединке 1/16 финала экс-первая ракетка планеты обыграла еще одну белорусскую теннисистку Юлию Готовко (271) — 7:5, 6:0, а во втором круге одолела француженку Ализе Корне (56) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

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