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20:16 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл на турнире в Истборне

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (87-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории АТР-250 в британском Истборне с призовым фондом 547,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче четвертьфинала белорус уступил южнокорейскому теннисисту Квон Сун-Ву (77) — 4:6, 5:7. Поединок продолжался 1 час 45 минут. Следующим соперником Квон Сун Ву будет победитель матча между представителем Канады Вашеком Поспишилом (66) и австралийцем Алексом де Минором (18). В 1/16 финала Илья Ивашко победил британца Элистера Грея (1133) — 6:2, 7:6 (7:5), а затем обыграл представителя Австралии Алексея Попырина (67) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. В основную сетку этого турнира Илья Ивашко пробился через квалификацию, победив австралийцев Джона Смита (350) и Макса Перселла (283).

Еще один белорус Егор Герасимов (72) во втором круге проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (39) — 2:6, 2:6.

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