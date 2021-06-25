Халеп снялась с Уимблдона

«С большим сожалением сообщаю, что я снялась с турнира, так как еще полностью не восстановилась после травмы икроножной мышцы. Я сделала все, чтобы быть готовой к игре на Уимблдоне, и после особых воспоминаний двухлетней давности я была взволнована и удостоена чести вернуться на эти прекрасные корты в качестве действующего чемпиона. К сожалению, мое тело не готово, и мне придется приберечь это чувство на следующий год. Я могу честно сказать, что очень расстроена из-за того, что мне пришлось принять это решение. Этот период был трудным, но пропуск двух последних крупных турниров сделал его еще более сложным психологически и физически», — написала Халеп.