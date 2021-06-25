Халеп снялась с Уимблдона
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Победительница Уимблдона-2019 румынская теннисистка Симона Халеп сообщила в Instagram, что снялась с розыгрыша турнира в этом году.
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Победительница Уимблдона-2019 румынская теннисистка Симона Халеп сообщила в Instagram, что снялась с розыгрыша турнира в этом году.
Спортсменка снялась с Уимблдона, так как не восстановилась после травмы. Основной раунд турнира в этом году стартует 28 июня.
«С большим сожалением сообщаю, что я снялась с турнира, так как еще полностью не восстановилась после травмы икроножной мышцы. Я сделала все, чтобы быть готовой к игре на Уимблдоне, и после особых воспоминаний двухлетней давности я была взволнована и удостоена чести вернуться на эти прекрасные корты в качестве действующего чемпиона. К сожалению, мое тело не готово, и мне придется приберечь это чувство на следующий год. Я могу честно сказать, что очень расстроена
Третья ракетка мира Халеп ранее пропустила «Ролан Гаррос»
Уимблдон в 2020 году был отменен