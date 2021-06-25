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13:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халеп снялась с Уимблдона

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Победительница Уимблдона-2019 румынская теннисистка Симона Халеп сообщила в Instagram, что снялась с розыгрыша турнира в этом году.

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Источник: Reuters

Спортсменка снялась с Уимблдона, так как не восстановилась после травмы. Основной раунд турнира в этом году стартует 28 июня.

«С большим сожалением сообщаю, что я снялась с турнира, так как еще полностью не восстановилась после травмы икроножной мышцы. Я сделала все, чтобы быть готовой к игре на Уимблдоне, и после особых воспоминаний двухлетней давности я была взволнована и удостоена чести вернуться на эти прекрасные корты в качестве действующего чемпиона. К сожалению, мое тело не готово, и мне придется приберечь это чувство на следующий год. Я могу честно сказать, что очень расстроена из-за  того, что мне пришлось принять это решение. Этот период был трудным, но пропуск двух последних крупных турниров сделал его еще более сложным психологически и физически», — написала Халеп.

Третья ракетка мира Халеп ранее пропустила «Ролан Гаррос» из-за травмы.

Уимблдон в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса.

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