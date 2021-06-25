Белорусские теннисисты узнали соперников на старте Уимблдона

В женском одиночном разряде четвертая ракетка мира Арина Соболенко сыграет в 1/64 финала с румынкой Моникой Никулеску, занимающей 175-е место в мировом рейтинге. Виктория Азаренко (14-й номер рейтинга WTA) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (161). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американской теннисисткой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной американкой Коко Вандевеге (203).

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (72) начнет третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» встречей с британским теннисистом Джеем Кларком (233). Соперником Ильи Ивашко (87) будет испанец Хауме Муньяр (69).