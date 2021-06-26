Теннисист Медведев выиграл титул перед Уимблдоном

Спортсмен в решающем матче одержал победу над американцем Сэмом Куэрри со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты. Он завоевал титул за два дня до Уимблдона. Общий призовой фонд турнира составил 720 тысяч евро.

На счету 25-летнего Медведева теперь одиннадцать титулов в карьере в одиночном разряде. Он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).