Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

Американка, которой в сентябре исполняется 40 лет, отметила, что ее нет в заявке сборной США на Игры в Токио. Спортсменка отказалась назвать причины своего неучастия.

Уильямс четырежды становилась олимпийской чемпионкой. В парном разряде, выступая с сестрой Винус Уильямс, она трижды завоевывала золото. Еще одну золотую награду американка выиграла в одиночном разряде на Играх в Лондоне.