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19:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио

Американская теннисистка Серена Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио. Об этом сообщает The Guardian.

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Источник: AP 2021

Американка, которой в сентябре исполняется 40 лет, отметила, что ее нет в заявке сборной США на Игры в Токио. Спортсменка отказалась назвать причины своего неучастия.

Уильямс четырежды становилась олимпийской чемпионкой. В парном разряде, выступая с сестрой Винус Уильямс, она трижды завоевывала золото. Еще одну золотую награду американка выиграла в одиночном разряде на Играх в Лондоне.

Также Олимпиаду в Токио пропустят ведущие теннисисты в мужском теннисе. В частности, вне Олимпиады остался испанец Рафаэль Надаль. На соревнованиях также не будет Доминика Тима. При этом Роджер Федерер, которому исполняется 40 лет в августе, выразил готовность принять участие в Олимпиаде.

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