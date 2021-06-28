Травяной чарт: что покажут наши теннисисты на Уимблдоне
Надежды российских болельщиков связаны с Медведевым, Рублевым, Павлюченковой и Касаткиной.
Надежды российских болельщиков связаны с Медведевым, Рублевым, Павлюченковой и Касаткиной.
В понедельник 28 июня в Лондоне стартует Уимблдонский турнир — третий среди Больших шлемов по календарю, первый по уважению к традициям, старейший и самый престижный. Всеанглийский
Здесь играют на покрытии, с которого и начиналась история тенниса, игроков называют не иначе как «леди» и «джентльмены» и обязывают носить исключительно белое, а зрителей угощают клубникой со взбитыми сливками. Но всего этого мы не видели уже два года, ведь в пандемийном 2020-м Уимблдон стал единственным турниром Большого шлема, который решили отменить. Подобное, между прочим, случилось впервые со времен Второй мировой.
Прошел год, но коронавирус полностью не отступил. Поэтому нынешний турнир пройдет с ограничениями. Зрителей обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, хотя и обещают постепенно увеличивать процент заполняемости трибун. Это также означает, что в этот раз у болельщиков не будет знаменитой живой очереди за билетами, давно превратившейся в отдельный культурный феномен.
А игроков вообще поместили в «пузырь» — если раньше многие из них арендовали дома прямо рядом с Уимблдоном и добирались до кортов пешком, то теперь все теннисисты обязаны жить в официальном отеле. Выходить из него можно только на игры и тренировки, куда их будут доставлять на такси.
Впрочем, до Лондона в нынешнем году доехали далеко не все представители мировой элиты. У мужчин не сыграют третий и пятый номера мирового рейтинга. Рафа Надаль после «Ролан Гаррос» объявил о желании пропустить и следующий мейджор, и Олимпиаду в Токио, чтобы отдохнуть, а Доминик Тим получил травму запястья меньше чем за неделю до старта. Также не будет на турнире входящих в топ-20 бельгийца Давида Гоффена и представителя Канады Милоша Раонича.
Всё это делает главным фаворитом Новака Джоковича — серб, выигравший в текущем сезоне Australian Open и «Ролан Гаррос», уже открытым текстом заявил, что и на британскую землю приехал только затем, чтобы защитить титул. У него серьезные шансы добиться уникального для мужского тенниса достижения и собрать календарный «Золотой шлем» — за один сезон выиграть все четыре мейджора и Олимпиаду. А возможный титул в Лондоне может стать для Новака уже 20-м в карьере и позволит догнать по этому показателю Надаля и Роджера Федерера.
— Конечно, человек, уже выигравший за сезон два «шлема», будет явным фаворитом третьего, это, как говорится, к гадалке не ходи, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Борис Собкин. — А вот выиграет он или нет, сейчас точно не скажет никто. Трава — покрытие непредсказуемое, хотя на Уимблдоне она сейчас достаточно ровная и отскок не такой, как на других турнирах.
Среди тех, кто может помешать Джоковичу снова взойти на трон, — россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Первый прямо перед стартом в Лондоне выиграл соревнования на Мальорке, взяв первый в карьере титул на траве, а второй неделей ранее дошел до финала престижного турнира в немецком Галле.
— Любой успех помогает теннисисту ощутить, что у него всё в порядке, — продолжил Борис Собкин. — Но с другой стороны, он неизбежно устает, в том числе и психологически. Поэтому немало примеров, когда успешное выступление прямо перед «шлемом» сказывается на игроках отрицательно.
Для Медведева, кстати, многое должен решить уже матч первого круга с немцем
А вот российских девушек в Лондоне будет сразу 13. Среди них и недавняя
— Трава всегда была для нас сложным покрытием, на ней класс игроков во многом выравнивается, и явных фаворитов нет, на победу может претендовать человек
При этом в женском одиночном разряде в целом трудно выделить фаворита. За 17 предыдущих «шлемов» у девушек было 13 разных победительниц, а на нынешнем «Уимблдоне» не выступят действующая чемпионка Симона Халеп, так и не залечившая полученную в мае травму, и представительница Японии Наоми Осака, взявшая паузу в карьере. Лондонский турнир обещает быть максимально непредсказуемым, но тем интереснее он станет.