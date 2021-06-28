Травяной чарт: что покажут наши теннисисты на Уимблдоне

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В понедельник 28 июня в Лондоне стартует Уимблдонский турнир — третий среди Больших шлемов по календарю, первый по уважению к традициям, старейший и самый престижный. Всеанглийский лаун-теннисный и крокетный клуб в престижном районе столицы давно стал настоящей Меккой для болельщиков. Это единственный мейджор, до сих пор проводящийся на травяных кортах — в Британии его называют просто «чемпионат», и всем понятно, о чем речь, ведь Уимблдон в нынешнем году проводится уже в 134-й раз в истории.

Здесь играют на покрытии, с которого и начиналась история тенниса, игроков называют не иначе как «леди» и «джентльмены» и обязывают носить исключительно белое, а зрителей угощают клубникой со взбитыми сливками. Но всего этого мы не видели уже два года, ведь в пандемийном 2020-м Уимблдон стал единственным турниром Большого шлема, который решили отменить. Подобное, между прочим, случилось впервые со времен Второй мировой.

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Догнать Надаля

Прошел год, но коронавирус полностью не отступил. Поэтому нынешний турнир пройдет с ограничениями. Зрителей обяжут носить маски и соблюдать социальную дистанцию, хотя и обещают постепенно увеличивать процент заполняемости трибун. Это также означает, что в этот раз у болельщиков не будет знаменитой живой очереди за билетами, давно превратившейся в отдельный культурный феномен.

А игроков вообще поместили в «пузырь» — если раньше многие из них арендовали дома прямо рядом с Уимблдоном и добирались до кортов пешком, то теперь все теннисисты обязаны жить в официальном отеле. Выходить из него можно только на игры и тренировки, куда их будут доставлять на такси.

Впрочем, до Лондона в нынешнем году доехали далеко не все представители мировой элиты. У мужчин не сыграют третий и пятый номера мирового рейтинга. Рафа Надаль после «Ролан Гаррос» объявил о желании пропустить и следующий мейджор, и Олимпиаду в Токио, чтобы отдохнуть, а Доминик Тим получил травму запястья меньше чем за неделю до старта. Также не будет на турнире входящих в топ-20 бельгийца Давида Гоффена и представителя Канады Милоша Раонича.

Новак Джокович | Источник: AFP 2021

Всё это делает главным фаворитом Новака Джоковича — серб, выигравший в текущем сезоне Australian Open и «Ролан Гаррос», уже открытым текстом заявил, что и на британскую землю приехал только затем, чтобы защитить титул. У него серьезные шансы добиться уникального для мужского тенниса достижения и собрать календарный «Золотой шлем» — за один сезон выиграть все четыре мейджора и Олимпиаду. А возможный титул в Лондоне может стать для Новака уже 20-м в карьере и позволит догнать по этому показателю Надаля и Роджера Федерера.

— Конечно, человек, уже выигравший за сезон два «шлема», будет явным фаворитом третьего, это, как говорится, к гадалке не ходи, — сказал «Известиям» заслуженный тренер России Борис Собкин. — А вот выиграет он или нет, сейчас точно не скажет никто. Трава — покрытие непредсказуемое, хотя на Уимблдоне она сейчас достаточно ровная и отскок не такой, как на других турнирах.

Российские титулы

Среди тех, кто может помешать Джоковичу снова взойти на трон, — россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Первый прямо перед стартом в Лондоне выиграл соревнования на Мальорке, взяв первый в карьере титул на траве, а второй неделей ранее дошел до финала престижного турнира в немецком Галле.

— Любой успех помогает теннисисту ощутить, что у него всё в порядке, — продолжил Борис Собкин. — Но с другой стороны, он неизбежно устает, в том числе и психологически. Поэтому немало примеров, когда успешное выступление прямо перед «шлемом» сказывается на игроках отрицательно.

Даниил Медведев | Источник: Reuters

Для Медведева, кстати, многое должен решить уже матч первого круга с немцем Яном-Леннардом Штруффом, который совсем недавно обыграл россиянина в том же Галле. Как мы уже видели, Даниил способен прибавлять по ходу турниров, но для этого необходимо удачно стартовать. Кроме Медведева и Рублева, на Уимблдоне выступят Аслан Карацев и Карен Хачанов.

А вот российских девушек в Лондоне будет сразу 13. Среди них и недавняя вице-чемпионка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова, вернувшаяся в топ-20, и Людмила Самсонова, выигравшая неделю назад в Берлине первый титул в карьере, и Дарья Касаткина, на той же неделе добравшаяся до финала в Бирмингеме, и опытнейшие Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Вера Звонарева, и Вероника Кудерметова с Екатериной Александровой.

Анастасия Павлюченкова | Источник: AFP 2021

— Трава всегда была для нас сложным покрытием, на ней класс игроков во многом выравнивается, и явных фаворитов нет, на победу может претендовать человек семь-восемь, — сказал «Известиям» глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. — Поэтому приятно, что в нынешнем сезоне у нас есть победы и у мужчин, и у женщин. Приятно, что избавилась от травм Павлюченкова, если бы не проблемы со здоровьем, она могла бы за карьеру выиграть не один мейджор, что снова идет по восходящей Касаткина после всех психологических проблем. Желаю всем пройти как можно дальше. Повторюсь, трава не наше покрытие, если доживем до второй недели, это будет нормальный результат.