Арина Соболенко победила на старте Уимблдонского турнира

Сегодня в 1/64 финала женского одиночного разряда Арина Соболенко обыграла румынку Монику Никулеску, занимающую 191-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Во втором раунде белоруска встретится с победительницей матча между британкой Кэти Бултер (219) и американской теннисисткой Даниэль Лао (239).

Также сегодня белорус Егор Герасимов (73) на старте мужского одиночного разряда сыграет с британцем Джеем Кларком (230).

Завтра Виктория Азаренко (14) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (161). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американкой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной представительницей США Коко Вандевеге (203).

Илья Ивашко (79) начнет третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» матчем с испанцем Хауме Муньяром (69).