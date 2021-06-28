На «Уимблдоне» устроили минутную овацию создателю вакцины от ковида
Доктор Сара Гилберт, в составе группы разработчиков создавшая Оксфордскую вакцину от коронавируса, сегодня присутствует в Королевской ложе на Центральном корте «Уимблдона».
Доктор Сара Гилберт, в составе группы разработчиков создавшая Оксфордскую вакцину от коронавируса, сегодня присутствует в Королевской ложе на Центральном корте «Уимблдона».
Перед первым матче диктор на стадионе представлял гостей ложи, и после объявления о Гилберт болельщики на трибунах минуту аплодировали стоя.
«Очень трогательно», — отметил разместивший видео журналист Sky News Джо Пайк.