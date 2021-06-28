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18:40 (мск), источник: Sports.Ru

На «Уимблдоне» устроили минутную овацию создателю вакцины от ковида

Доктор Сара Гилберт, в составе группы разработчиков создавшая Оксфордскую вакцину от коронавируса, сегодня присутствует в Королевской ложе на Центральном корте «Уимблдона».

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Источник: Reuters

Перед первым матче диктор на стадионе представлял гостей ложи, и после объявления о Гилберт болельщики на трибунах минуту аплодировали стоя.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Очень трогательно», — отметил разместивший видео журналист Sky News Джо Пайк.

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