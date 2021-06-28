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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович обыграл Дрейпера в первом раунде Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Джека Дрейпера в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

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Источник: Reuters

Матч из-за дождя проходил при закрытой крыше. Игра продолжалась 2 часа 2 минуты.

Джокович сделал 25 эйсов при одной двойной ошибке и шести реализованных брейк-пойнтах. У его соперника — четыре эйса, шесть двойных и один успешный брейк-пойнт.

Во втором круге серб сыграет с победителем Марсело Томас Барриос Вера (Чили, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР).

Лондон (Великобритания)

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Общий призовой фонд 49,43 млн. долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

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