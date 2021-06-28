Джокович обыграл Дрейпера в первом раунде Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Джека Дрейпера в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Сербский теннисист Новак Джокович победил британца Джека Дрейпера в первом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч
Джокович сделал 25 эйсов при одной двойной ошибке и шести реализованных
Во втором круге серб сыграет с победителем Марсело Томас Барриос Вера (Чили, Q) — Кевин Андерсон (ЮАР).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49,43 млн. долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Джек Дрейпер (Великобритания, WC) — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.