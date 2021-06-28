Матчи основной сетки Уимблдона начались с опозданием почти на 5 часов

Первые матчи турнира должны были начаться в понедельник в 13:00 мск, но теннисисты не вышли на корты из-за неблагоприятных погодных условий. В итоге встречи стартовали в 17:48 мск.

Соревнования на первом корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который обладает крышей, начались по расписанию.

В 15:05 стартовал матч между белоруской Ариной Соболенко (2-й номер посева) и румынкой Моникой Никулеску. На центральном корте прошел матч между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и британцем Джейком Дрейпером.