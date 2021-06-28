Матчи основной сетки Уимблдона начались с опозданием почти на 5 часов
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Матчи первого дня основной сетки Уимблдонского теннисного турнира на всех открытых кортах стартовали с опозданием почти на пять часов.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Матчи первого дня основной сетки Уимблдонского теннисного турнира на всех открытых кортах стартовали с опозданием почти на пять часов.
Первые матчи турнира должны были начаться в понедельник в 13:00 мск, но теннисисты не вышли на корты
Соревнования на первом корте Всеанглийского клуба
В 15:05 стартовал матч между белоруской Ариной Соболенко (2-й номер посева) и румынкой Моникой Никулеску. На центральном корте прошел матч между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и британцем Джейком Дрейпером.
В общей сложности 16 матчей первого круга Уимблдона, включая встречу с участием российской теннисистки Анастасии Потаповой, были отменены и перенесены на более поздний срок