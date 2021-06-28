Светлана Кузнецова проиграла в стартовом матче Уимблдона

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В стартовом матче она проиграла представительнице Нидерландов Лесли Керкхове.

Для победы Керкхове потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Лесли. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Кузнецова выполнила 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. Её соперница Керкхове ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Керкхове сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, чемпионкой Уимблдона-2017.