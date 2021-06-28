Светлана Кузнецова проиграла в стартовом матче Уимблдона
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в следующий раунд Уимблдона.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в следующий раунд Уимблдона.
В стартовом матче она проиграла представительнице Нидерландов Лесли Керкхове.
Для победы Керкхове потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Лесли. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.
Кузнецова выполнила 5 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 2
В следующем раунде турнира Керкхове сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой, чемпионкой Уимблдона-2017.
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша