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21:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона, уступив Тиафо

Финалист «Ролан Гаррос» — 2021 греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел выйти во второй круг Уимблдона в одиночном разряде.

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Источник: Reuters

На старте травяного турнира «Большого шлема» третий сеяный Циципас потерпел поражение от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Циципас 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не использовал ни один из семи шансов взять подачу соперника. Тиафо подал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов.

За выход в третий круг Уимблдона Тиафо сыграет с победителем матча между испанцем Роберто Карбальес-Баэной и канадцем Вашеком Поспишилом.

Циципас в третий раз в карьере не сумел выйти во второй круг Уимблдона. Лишь однажды, в 2018 году, 22-летний грек дошёл до 1/8 финала.

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