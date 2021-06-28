Рублев вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Дельбониса

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В стартовом матче Рублёв одержал волевую победу над аргентинцем Федерико Дельбонисом со счётом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Пятый сеяный Рублев 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейк-пойнтов. Дельбонис подал семь эйсов, семь раз ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

Следующим соперником Рублева будет либо Ллойд Джордж Харрис из ЮАР, либо представитель Литвы Ричардас Беранкис.