Симона Халеп не поедет на Олимпийские игры в Токио

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Причиной стала травма икроножной мышцы, которую Халеп получила на майском турнире в Риме. После этого Симона уже снималась с «Ролан Гаррос» и Уимблдона, на котором не смогла защитить прошлогодний титул.

«Симона Халеп не будет участвовать в Олимпиаде, не будет знаменосцем сборной Румынии на церемонии открытия. Нам очень грустно, мы знаем, как сильно Симона хотела участвовать в Олимпийских играх. Она отдала всё для этой цели», — сказал глава Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу.