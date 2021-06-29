Маррей вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Басилашвили

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В матче первого круга Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, нанёс поражение 24-й ракетке турнира Николозу Басилашвили из Грузии со счётом 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.

Маррей 17 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Басилашвили подал пять эйсов, пять раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-понтов.

Следующим соперником Маррея станет победитель матча между французом Артуром Риндеркнехом и немцем Оскаром Отте. Их встреча была остановлена из-за наступления темноты при счёте 6:4, 3:6, 2:6, 7:6 (7:5), 9:9. Оба вышли в основную сетку из квалификации.