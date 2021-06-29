Маррей вышел во второй круг Уимблдона, обыграв Басилашвили
Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей уверенно стартовал на травяном турнире «Большого шлема» в Лондоне.
Двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей уверенно стартовал на травяном турнире «Большого шлема» в Лондоне.
В матче первого круга Маррей, получивший
Маррей 17 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 из 13
Следующим соперником Маррея станет победитель матча между французом Артуром Риндеркнехом и немцем Оскаром Отте. Их встреча была остановлена
Перед Уимблдоном Маррей провёл только два матча на траве. Во втором круге турнира в Лондоне он уступил итальянцу Маттео Берреттини. До этого британец не выходил на корт с начала марта.