Егор Герасимов победил на старте Уимблдонского турнира

Сегодня в первом раунде мужского одиночного разряда белорус победил британца Джея Кларка (230) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Поединок длился 2 часа 50 минут. Во втором круге Егор Герасимов будет соперничать с россиянином Кареном Хачановым (29).

Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в первом круге женских состязаний обыграла румынку Монику Никулеску, занимающую 191-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4. Во втором раунде белоруска встретится с британкой Кэти Бултер (219).

Также в женском турнире Виктория Азаренко (14) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (157). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американской теннисисткой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной американкой Коко Вандевеге (163).

Илья Ивашко (79) начнет третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» матчем с испанцем Хауме Муньяром (69).