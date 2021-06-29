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29 июня, источник: БЕЛТА

Егор Герасимов победил на старте Уимблдонского турнира

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (73-й номер мирового рейтинга) вышел в 1/32 финала Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первом раунде мужского одиночного разряда белорус победил британца Джея Кларка (230) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. Поединок длился 2 часа 50 минут. Во втором круге Егор Герасимов будет соперничать с россиянином Кареном Хачановым (29).

Четвертая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в первом круге женских состязаний обыграла румынку Монику Никулеску, занимающую 191-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4. Во втором раунде белоруска встретится с британкой Кэти Бултер (219).

Также в женском турнире Виктория Азаренко (14) встретится с украинской теннисисткой Катериной Козловой (157). Александра Саснович (100) будет соперничать с прославленной американской теннисисткой Сереной Уильямс (8), которая семь раз выигрывала Уимблдон. Ольга Говорцова (136) сыграет с еще одной американкой Коко Вандевеге (163).

Илья Ивашко (79) начнет третий в сезоне турнир серии «Большого шлема» матчем с испанцем Хауме Муньяром (69).

134-й по счету Уимблдонский турнир завершится 10 июля. В этом году его общий призовой фонд составит 35 млн фунтов стерлингов. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 1,7 млн фунтов стерлингов. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году победителем у женщин впервые стала стала румынка Симона Халеп, у мужчин свой пятый чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.

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